В США указали на опасность публикации письма покушавшегося на Трампа стрелка

Публикация Министерством юстиции США письма, написанного Райаном Уэсли Раутом о покушении на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, грозит стать призывом к оружию для психически неуравновешенных людей.
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