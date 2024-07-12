Как неврологи определяют психогенные симптомы

﻿﻿Помните ли вы эпизод «Покемонов», который транслировался по телевидению [в 1997 году], в котором была сцена, в которой часто мигали красные и синие огни, и сотни детей сообщали о припадках, эпилептических судорогах и других подобных симптомах после просмотра? http://edition.