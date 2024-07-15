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Больная раком Кейт Миддлтон посетила финал Уимблдона

Больная раком Кейт Миддлтон посетила финал Уимблдона

Недавно принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила финальный матч Уимблдонского теннисного турнира. Это второе официальное появление супруги принца Уильяма после сообщения об онкологическом заболевании в марте.

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