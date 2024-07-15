Больная раком Кейт Миддлтон посетила финал Уимблдона

Недавно принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила финальный матч Уимблдонского теннисного турнира. Это второе официальное появление супруги принца Уильяма после сообщения об онкологическом заболевании в марте.
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