Армия России в апреле ускорила наступление в зоне СВО

«Эти подсчеты не учитывают территориальные продвижения России в Курской области», — пишет «Страна». Согласно данным украинского мониторингового портала Deep State, за апрель ВСУ потеряли более 50 квадратных километров, ранее оккупированных ими в Курской области.
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