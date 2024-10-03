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Царьград

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Захарова: активность Запада в Армении дестабилизирует Южный Кавказ

Захарова: активность Запада в Армении дестабилизирует Южный Кавказ

Рост финансирования "безопасности" Армении со стороны США говорит о том, что Запад целенаправленно расшатывает обстановку в регионе, считает дипломат.

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