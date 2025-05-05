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Курские новости

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Роботы-саперы обезвредили более 60 боеприпасов в курском приграничье

Роботы-саперы обезвредили более 60 боеприпасов в курском приграничье

В Курской области сотрудники МЧС продолжают разминировать освобожденные территории приграничья. Пиротехники очищают от взрывоопасных предметов населенные пункты, сельскохозяйственные угодья, дороги и прилегающие территории.

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