Роботы-саперы обезвредили более 60 боеприпасов в курском приграничье

В Курской области сотрудники МЧС продолжают разминировать освобожденные территории приграничья. Пиротехники очищают от взрывоопасных предметов населенные пункты, сельскохозяйственные угодья, дороги и прилегающие территории.
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