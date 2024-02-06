Американские Abrams не имеют верхней защиты, и в скором времени будут уничтожены.Соединённые штаты Америки опасаются уничтожения своих танков Abrams, которые, возможно, перебросят на Авдеевское направление.
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