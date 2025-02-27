Хвойная трактовка: сосна раскрыла тайны «золотой эпохи» Китая

Международная группа ученых, в том числе сотрудники Сибирского федерального университета, на основе анализа древней древесины выявила предпосылки стремительного расцвета китайской государственности в конце III века до н.
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