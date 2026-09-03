Дочь Бони записала родителей в телефоне как «pork» и потребовала седло Hermes

Телеведущая и блогер Виктория Боня в очередной раз сделала семейную историю публичной: она показала подписчикам телефон 14-летней дочери Анджелины и обнаружила, что родители записаны в контактах как «pork».
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