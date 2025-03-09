В Кызыле нетрезвый водитель сбил девушку, напал на ее знакомую и скрылся

В Кызыле водитель машины сбил женщину и скрылся. Об этом сообщили в Telegram-канале "ЧП Кызыл". Очевидцы рассказали, что после аварии водитель вышел из машины, напал на женщин и заявил, что они сами виноваты.
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