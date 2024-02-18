Премьер Пашинян: Армения не является союзником России по вопросу Украины

Армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван — не союзник Москвы по вопросу Украины. Премьер назвал это искренней позицией республики и заявил о боли, вызванной невозможностью повлиять на ситуацию, в которой оказался "дружественный" украинский народ.