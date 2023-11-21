Во втором домашнем матче архангельский «Водник» встретится с командой «СКА-Нефтяник»

Пятая для «жёлто-зелёных» игра в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом пройдёт уже завтра, 22 ноября, в 19:00 — на стадионе «Труд»Напомним, что хабаровский хоккейный клуб «СКА-Нефтяник» — действующий чемпион России.