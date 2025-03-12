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Алонсо — после вылета из Лиги чемпионов: «Не надо думать, что произошла какая-то катастрофа»

Алонсо — после вылета из Лиги чемпионов: «Не надо думать, что произошла какая-то катастрофа»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо поделился комментарием после поражения от «Баварии» в ответном матче Лиги чемпионов (0:2).

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