ВШЭ продолжает прием заявок на участие в проекте «Социальный лифт»

С 2021 года проект реализуют не только в кампусе в Москве, но и Нижнем Новгороде, Петербурге и Перми В Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» продолжают прием заявок на участие в проекте «Социальный лифт».
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