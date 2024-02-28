«Олигархический консенсус». Суицидальный парадокс большого бизнеса Украины

© РИА Новости . Григорий Василенко Василий Стоякин Пожалуй, впервые понятие «олигархический консенсус» было использовано при анализе результатов президентских выборов 1999 года.
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