Восемь лет с Кобзоном, бриллианты и «Золушка»: стальной характер Людмилы Сенчиной

За «фарфоровым» лицом Людмилы Сенчиной, которое знала вся страна, скрывался характер, способный в одиночку развернуть собственную судьбу.
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