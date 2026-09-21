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Восемь лет с Кобзоном, бриллианты и «Золушка»: стальной характер Людмилы Сенчиной

Восемь лет с Кобзоном, бриллианты и «Золушка»: стальной характер Людмилы Сенчиной

За «фарфоровым» лицом Людмилы Сенчиной, которое знала вся страна, скрывался характер, способный в одиночку развернуть собственную судьбу.

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