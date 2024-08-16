Сергей Серебренников обсудил развитие города с сотрудниками Братского завода мобильных конструкций

На производственной площадке БрАЗа, где уже более 17 лет изготавливают мобильные и модульные здания для вахтовых поселков, мэр Братска Сергей Серебренников провёл встречу с коллективом Братского завода мобильных конструкций.
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