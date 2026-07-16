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Захарова объяснила, как России и Китаю удалось выстроить крепкую дружбу

Захарова объяснила, как России и Китаю удалось выстроить крепкую дружбу

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Секрет прочной дружбы России и Китая кроется не только в общей истории, но и в доверии, взаимном уважении и отказе от скрытых противоречий, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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