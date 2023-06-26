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Казахстанские бойцы подписали контракт с американским спортивным агентством FIRST ROUND MENEGMENT

Ведущее спортивное агентство из США FIRST ROUND MENEGMENT во главе с их главным менеджером Джо Сонгом и Ельжаном Бисенбаевым подписала менеджерские соглашение с бойцами команды DAR PRO TEAM – Болатом Заманбековым, Абу Нурболатом и Сорой Рахмоновой.

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