В советской форме: диетолог рассказал, почему в СССР было так мало толстых Елена ГалицкаяВспоминая советские времена, многим приходят на ум поджарые и подтянутые фигуры, запечатленные на фотографиях и в кинофильмах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии