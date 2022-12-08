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В Северной Осетии в рамках профилактического мероприятия «Пешеход!» побывал агитационный автобус ГИБДД

В Северной Осетии в рамках профилактического мероприятия «Пешеход!» побывал агитационный автобус ГИБДД

В Северной Осетии в целях недопущения детского дорожно-транспортного травматизма инспектор по пропаганде БДД ОМВД России по Ардонскому району с помощью агитационного автобуса ГИБДД рассказала учащимся школы селения Мичурино о правилах дорожного движения.

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