В Северной Осетии в рамках профилактического мероприятия «Пешеход!» побывал агитационный автобус ГИБДД

В Северной Осетии в целях недопущения детского дорожно-транспортного травматизма инспектор по пропаганде БДД ОМВД России по Ардонскому району с помощью агитационного автобуса ГИБДД рассказала учащимся школы селения Мичурино о правилах дорожного движения.
Популярные статьи
- Сводка Минобороны России о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (по состоянию на 8 декабря 2022 г.)
- Российские военнослужащие в Таджикистане почтили память защитников Москвы в годы Великой Отечественной войны
- Память погибших воинов почтили в День неизвестного солдата в Уссурийске
Свежие комментарии