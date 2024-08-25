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Еврейский музей возобновил работу после проверки подозрительного предмета

Еврейский музей возобновил работу после проверки подозрительного предмета

Сегодня вечером Еврейский музей и Центр толерантности в Москве возобновили свою работу после проведения проверки, вызванной обнаружением подозрительного предмета.

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