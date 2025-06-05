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Следующая рабочая неделя будет короткой из-за празднования Дня России

Следующая рабочая неделя будет короткой из-за празднования Дня России

В 2025 году следующая рабочая неделя в России продлится всего три дня. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта РАНХиГС Татьяну Подольскую, это связано с празднованием Дня России, который отмечается 12 июня.

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