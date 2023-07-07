"ПОШЛИ ПРОЧЬ С ПОЛЯНЫ!": УЧАСТНИКОВ СВО ВЫГНАЛИ С ГЛАВНОЙ СЦЕНЫ ГРУШИНСКОГО ФЕСТИВАЛЯ

Тогда этому трухлявый пню и не место на фестивале.Пусть дома сидит,сколько ему влезет ...

В моём списке" покойников" добавляется. Ещё плюс один - Митяев очень жаль, но жизнь расставляет всё по своим местам. Предателям выражаю своё ФУ...

Grandad

60 лет создатель (один из) имеет право посетить. То, во что он превратился, обсуждать не буду. Видел его и в 1963 году. Среда и время меняют любого.