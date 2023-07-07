ФОТО: KOMSOMOLSKAYA PRAVDA/GLOBALLOOKPRESS АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ Неожиданно закончился Грушинский фестиваль бардовской песни, который ежегодно проходит под Самарой.
"ПОШЛИ ПРОЧЬ С ПОЛЯНЫ!": УЧАСТНИКОВ СВО ВЫГНАЛИ С ГЛАВНОЙ СЦЕНЫ ГРУШИНСКОГО ФЕСТИВАЛЯ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
anatoli solomin
Тогда этому трухлявый пню и не место на фестивале.Пусть дома сидит,сколько ему влезет ...
Ответить
3 час.
Natalia Koroleva
В моём списке" покойников" добавляется. Ещё плюс один - Митяев очень жаль, но жизнь расставляет всё по своим местам. Предателям выражаю своё ФУ...
Ответить
2 час.
Grandad
60 лет создатель (один из) имеет право посетить. То, во что он превратился, обсуждать не буду. Видел его и в 1963 году. Среда и время меняют любого.
Ответить
25 мин.
Свежие комментарии