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"ПОШЛИ ПРОЧЬ С ПОЛЯНЫ!": УЧАСТНИКОВ СВО ВЫГНАЛИ С ГЛАВНОЙ СЦЕНЫ ГРУШИНСКОГО ФЕСТИВАЛЯ

"ПОШЛИ ПРОЧЬ С ПОЛЯНЫ!": УЧАСТНИКОВ СВО ВЫГНАЛИ С ГЛАВНОЙ СЦЕНЫ ГРУШИНСКОГО ФЕСТИВАЛЯ

ФОТО: KOMSOMOLSKAYA PRAVDA/GLOBALLOOKPRESS АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ Неожиданно закончился Грушинский фестиваль бардовской песни, который ежегодно проходит под Самарой.

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Комментарии
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anatoli solomin
Тогда этому трухлявый пню и не место на фестивале.Пусть дома сидит,сколько ему влезет ...
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Natalia Koroleva
В моём списке&quot; покойников&quot; добавляется. Ещё плюс один - Митяев очень жаль, но жизнь расставляет всё по  своим местам. Предателям выражаю своё ФУ...
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2 час.
Grandad
60 лет создатель (один из) имеет право посетить. То, во что он превратился, обсуждать не буду. Видел его и в 1963 году. Среда и время меняют любого.
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25 мин.

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