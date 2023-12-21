Страна и люди
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Страна и люди

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Путин поручил ставить граждан без явки в военкомат на учет

Путин поручил ставить граждан без явки в военкомат на учет

Путин поручил организовать постановку на воинский учет без явки в военкомат Путин поручил провести осенний призыв 2024 года с использованием электронного реестра, который разрабатывает МинцифрыФото: Комсомольская Правда / Global Look Press Президент Владимир Путин поручил Минобороны применить единый электронный реестр призывников в ходе осеннего призыва 2024 года, а также обеспечить постановку на воинский учет без личной явки в военкомат и формирование электронных повесток.

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