Путин поручил ставить граждан без явки в военкомат на учет

Путин поручил организовать постановку на воинский учет без явки в военкомат Путин поручил провести осенний призыв 2024 года с использованием электронного реестра, который разрабатывает МинцифрыФото: Комсомольская Правда / Global Look Press Президент Владимир Путин поручил Минобороны применить единый электронный реестр призывников в ходе осеннего призыва 2024 года, а также обеспечить постановку на воинский учет без личной явки в военкомат и формирование электронных повесток.