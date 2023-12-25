Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Соловьева
    Теперь все пришли случайно, посмотрели и осталисьТелеведущая Ольга...
  • Oleg Prauskov
    Эти мрази могут думать лишь одной извилины,которая у них между ног,и иногда прикрыта носком или брюликом!!!!Телеведущая Ольга...
  • Надежда Белугина
    Заявление? Подскажите: которое по счёту, на которую страницу, которого тома?На Филиппа Киркор...

МИД Ирана выразил протест России из-за поддержки заявления о спорных территориях

МИД Ирана выразил протест России из-за поддержки заявления о спорных территориях

Речь идет об островах в Персидском заливе: Абу-Маса, Малый Томб и Большой Томб МИД Ирана выразил решительный протест России и вызвал ее представителя – временного поверенного – из-за поддержки Москвой заявления по спорным островам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВБ
Владимир Басов
Зачем наш МИД пытается ходить по канату над кипящим котлом?
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх