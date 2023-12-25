МИД Ирана выразил протест России из-за поддержки заявления о спорных территориях

Речь идет об островах в Персидском заливе: Абу-Маса, Малый Томб и Большой Томб МИД Ирана выразил решительный протест России и вызвал ее представителя – временного поверенного – из-за поддержки Москвой заявления по спорным островам.
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