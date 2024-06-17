Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 860 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария
    Это не клоунада, а чистка. Она необходима.Масштабные перест...
  • ПавелЗзаварзин
    Ба! всё знакомые фамилии!!! Клоунада продолжается.Масштабные перест...
  • Федор Родников
    Уволить мало,нужно лишить всех званий и регалий и судить с полной конфискацией.Масштабные перест...

"Откажемся - значит умрем": украинцы требуют от Зеленского принять условия Путина

"Откажемся - значит умрем": украинцы требуют от Зеленского принять условия Путина

Интересная жизнь с Vera Star президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД предложил свой мирный план по урегулированию конфликта на Украине, пообещав, что как только Киев примет предложение, тут же будет дана команда о прекращении огня.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Путин уравнял счёт &quot;неприемлемым предложениям&quot; - 1:1. Оказывается в эту игру можно играть вдвоём! Теперь всё пидорастическое, извиняюсь, цивилизованное человечество не сможет  орать в угаре - Путин не приемлет переговоры. Мяч на вашей стороне, прикидывайте ... к носу. Хотя понятно, что на такие условия &quot;горячие НАТО-овечьи головы&quot; не подпишутся, даже не НАТО-овечьи, пиндосовские горячие головы..
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх