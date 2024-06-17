"Откажемся - значит умрем": украинцы требуют от Зеленского принять условия Путина

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Леонид Ла Рошель

Путин уравнял счёт "неприемлемым предложениям" - 1:1. Оказывается в эту игру можно играть вдвоём! Теперь всё пидорастическое, извиняюсь, цивилизованное человечество не сможет орать в угаре - Путин не приемлет переговоры. Мяч на вашей стороне, прикидывайте ... к носу. Хотя понятно, что на такие условия "горячие НАТО-овечьи головы" не подпишутся, даже не НАТО-овечьи, пиндосовские горячие головы..