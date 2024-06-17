Интересная жизнь с Vera Star президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД предложил свой мирный план по урегулированию конфликта на Украине, пообещав, что как только Киев примет предложение, тут же будет дана команда о прекращении огня.
"Откажемся - значит умрем": украинцы требуют от Зеленского принять условия Путина
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Путин уравнял счёт "неприемлемым предложениям" - 1:1. Оказывается в эту игру можно играть вдвоём! Теперь всё пидорастическое, извиняюсь, цивилизованное человечество не сможет орать в угаре - Путин не приемлет переговоры. Мяч на вашей стороне, прикидывайте ... к носу. Хотя понятно, что на такие условия "горячие НАТО-овечьи головы" не подпишутся, даже не НАТО-овечьи, пиндосовские горячие головы..
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