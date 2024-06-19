Чиновники украинского «министерства религии» возомнили себя мировыми религиозными авторитетами

Киевские власти призвали религиозных лидеров всего мира осудить РПЦ, признав ее такой, которая «потеряла право принадлежать к Церкви Христовой» «Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести призывает церковных иерархов и религиозных лидеров возвысить свой голос против неправедности, которую совершает Русская церковь, в защиту замученных, обманутых, преданных, похищенных при участии этой организации, которая, очевидно, потеряла право принадлежать к Церкви Христовой», – говорится в заявлении украинского «министерства религии».