Чиновники украинского «министерства религии» возомнили себя мировыми религиозными авторитетами

Киевские власти призвали религиозных лидеров всего мира осудить РПЦ, признав ее такой, которая «потеряла право принадлежать к Церкви Христовой» «Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести призывает церковных иерархов и религиозных лидеров возвысить свой голос против неправедности, которую совершает Русская церковь, в защиту замученных, обманутых, преданных, похищенных при участии этой организации, которая, очевидно, потеряла право принадлежать к Церкви Христовой», – говорится в заявлении украинского «министерства религии».
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