Макрон объявил об открытии Нотр-Дама 8 декабря 2024 года

Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье, 31 декабря, в новогоднем обращении объявил, что собор Парижской Богоматери, пострадавший от пожара в 2019 году, будет вновь открыт для посетителей 8 декабря 2024 года.
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