Россиянам рассказали о неочевидных причинах появления синяков

Чаще всего синяки появляются в результате травмы, но иногда возникают и без видимой причины. Врач-эндокринолог Анна Русанова считает, что это может произойти из-за нехватки витаминов группы В, С или кальция.
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