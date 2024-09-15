На Западе раскрыли момент наибольшего опасения ядерного удара от России

Из-за серьезных опасений в том, что Россия осмелится применить ядерное оружие в начале конфликта на Украине, США и их западные союзники предупредили Москву, что в рамках ответных мер НАТО уничтожит российский Черноморский флот.
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