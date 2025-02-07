Захарова: заявления Зеленского о военных контрактах укладываются в сделку по цинку

Политика как она есть

Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела параллель между заявлением Владимира Зеленского о подготовке спецконтрактов на военную службу для украинской молодёжи и словами президента США Дональда Трампа про получение редкоземельных металлов от Киева.