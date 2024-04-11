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Глава МОК Бах: участием в Играх дружбы эти страны встают на сторону России

Глава МОК Бах: участием в Играх дружбы эти страны встают на сторону России

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах во время звонка российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) "Было бы важно, чтобы африканские государства знали, что по причинам, указанным вице-председателем Еврокомиссии Схинасом, участием в Играх дружбы эти страны и эти правительства встают на сторону России в конфликте с Украиной.

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