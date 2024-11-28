«Орешник» готов к удару: обозреватель предсказал цели российских атак

МОСКВА, 28 ноября, ФедералПресс. Военный обозреватель издания «Комсомольская правда» Виктор Баранец предположил, что Россия в ближайшее время может применить новейшую баллистическую ракету «Орешник» для атак на стратегически важные объекты Украины.
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