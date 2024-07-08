Жить осталось недолго. В США сделали громкое заявление о НАТО

Evgenija Palette

Вот, ИМЕННО. ПОТОМУ И НЕ ВХОДИТ В ИХ ПЛАНЫ ОКОНЧАНИЕ ВОЙНЫ. Им до смерти надо доказать Госдепу, что они НУЖНЫ, ЧТО ОНИ ЕЩЕ В СИЛЕ, И ЧТО ШТАТЫ ПОГИБНУТ БЕЗ НИХ (некому будет отражать военные столкновения с ЯНКИ, которые то и дело происходят по всему миру)... А тут раздаются голоса в самой Америке, что НАТО НЕОБХОДИМО УПРАЗДНИТЬ. Затратно и нерентабельно...