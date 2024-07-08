На следующей неделе мировые лидеры соберутся в Вашингтоне на юбилей — 75-летие Организации Североатлантического договора.
Жить осталось недолго. В США сделали громкое заявление о НАТО
Комментарии
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A
Antanas
НАТО своё отжило.Ничего =хошего она не сделала.Разбомбила Югославию Ирак Афганистан.👍👍👍👍👍.
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16 час.
Evgenija Palette
Вот, ИМЕННО. ПОТОМУ И НЕ ВХОДИТ В ИХ ПЛАНЫ ОКОНЧАНИЕ ВОЙНЫ. Им до смерти надо доказать Госдепу, что они НУЖНЫ, ЧТО ОНИ ЕЩЕ В СИЛЕ, И ЧТО ШТАТЫ ПОГИБНУТ БЕЗ НИХ (некому будет отражать военные столкновения с ЯНКИ, которые то и дело происходят по всему миру)... А тут раздаются голоса в самой Америке, что НАТО НЕОБХОДИМО УПРАЗДНИТЬ. Затратно и нерентабельно...
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16 час.
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