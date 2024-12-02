Тревожный чемоданчик: рекомендации МЧС России для вашей безопасности 2. МЧС России: необходимость и состав тревожного чемоданчика для разных ситуаций Ирэн ОрлонскаяСайт МЧС России опубликовал рекомендации по составлению тревожного чемоданчика – набора необходимых вещей на случай чрезвычайных ситуаций.
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