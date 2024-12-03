На адаптацию соцобъектов для инвалидов в Татарстане направят 30 млн рублей

В настоящее время в Татарстане проживают 282 тыс. инвалидов, в том числе 18 тыс. детей. В этом году 30 млн рублей будет направлено на адаптацию для лиц с ограниченными возможностями здоровья социальных объектов республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии