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Татар-информ

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На адаптацию соцобъектов для инвалидов в Татарстане направят 30 млн рублей

В настоящее время в Татарстане проживают 282 тыс. инвалидов, в том числе 18 тыс. детей. В этом году 30 млн рублей будет направлено на адаптацию для лиц с ограниченными возможностями здоровья социальных объектов республики.

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