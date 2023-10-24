Штрафы за езду на летней резине зимой вступили в силу: автомобилистам грозят новые наказания Елена ГалицкаяС сентября 2023 года Роскачество начало выписывать штрафы автомобилистам, которые ездят на летней резине зимой.
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