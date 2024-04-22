Главной темой ПМЭФ станет многополярность и новые центры роста

Форум пройдёт в Петербурге с 5 по 8 июня Центральной темой Петербургского международного экономического форума в этом году станет основа многополярности и формирование новых центров роста, сообщается на сайте фонда «Росконгресс».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии