Суд в Нью-Йорке приговорил информатора WikiLeaks к 40 годам тюрьмы

Нью-Йоркский суд приговорил бывшего программиста ЦРУ Джошуа Шульте к 40 годам тюремного заключения. Он рассмотрел дело о крупнейшей утечке серии сверхсекретных материалов, получившей название Vault 7, сообщила организация WikiLeaks на своей странице в X* (ранее Twitter).