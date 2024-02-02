Суд в Нью-Йорке приговорил информатора WikiLeaks к 40 годам тюрьмы

Нью-Йоркский суд приговорил бывшего программиста ЦРУ Джошуа Шульте к 40 годам тюремного заключения. Он рассмотрел дело о крупнейшей утечке серии сверхсекретных материалов, получившей название Vault 7, сообщила организация WikiLeaks на своей странице в X* (ранее Twitter).
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