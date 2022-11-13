В селе Южный Урал Оренбургского района запущены два новых производства

﻿﻿В поселке Южный Урал Оренбургской области запущены два новых производства: — Orenclip запустила новое производство запчастей и комплектующих В новом металлообрабатывающем цехе изготавливаются форматные инструменты для термоформовочных машин и трисиллеров, устройства смены гусениц для скотобоен и барабаны для пресс-сепараторов.