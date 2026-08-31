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Регионы России

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«Ливерпуль» приобрёл Брэди Барколю за рекордные 140 млн евро

«Ливерпуль» приобрёл Брэди Барколю за рекордные 140 млн евро

Футбольный клуб «Ливерпуль» официально завершил трансфер 23-летнего французского вингера Брэди Барколя из парижского «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ).

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