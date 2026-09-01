Громкий скандал разразился по вине официального Берлина, который открыто обвинил Россию в «организации атаки дронов» на аэропорт Лейпцига.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- NYT: Закрытие мос...
- Йемен объявил о н...
- Необъявленный виз...
Бездоказательные обвинения должны пресекаться, на что другие прежде чем сказать подумают! Как известно обратное это прямой путь к вседозволенности! И это стало нормой и в государственных отношениях.