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Аргументы недели

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ФРГ обвинила РФ в причастности к атаке дрона на самолёт с грузом для ВСУ в аэропорту Лейпцига

ФРГ обвинила РФ в причастности к атаке дрона на самолёт с грузом для ВСУ в аэропорту Лейпцига

Громкий скандал разразился по вине официального Берлина, который открыто обвинил Россию в «организации атаки дронов» на аэропорт Лейпцига.

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