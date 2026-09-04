📷❗️Анонсирован транспортный аппарат ИВЛ от ZALA MEDICAL Концерн ZALA представляет транспортный аппарат искусственной вентиляции лёгких нового поколения, предназначенный для длительной респираторной поддержки в полевых условиях, санитарной авиации и реанимации.
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