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Русское оружие

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📷❗️Анонсирован транспортный аппарат ИВЛ от ZALA MEDICAL Концерн ZALA представляет транспортный аппарат искусственной вентиляции лёгких нового поколения, предназначенный для длительной респираторной поддержки в полевых условиях, санитарной авиации и реанимации.

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