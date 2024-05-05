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Джеймс Харден о контрактной ситуации: «Пока не думал об этом»

Звездный защитник «Клипперс» этим летом становится неограниченно свободным агентом. «Даже не знаю. Вы задаете много вопросов, на которые у меня нет ответа или о которых я даже не думал», – заявил 34-летний Харден после поражения от «Далласа» и завершения сезона для команды.

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