Джеймс Харден о контрактной ситуации: «Пока не думал об этом»

Звездный защитник «Клипперс» этим летом становится неограниченно свободным агентом. «Даже не знаю. Вы задаете много вопросов, на которые у меня нет ответа или о которых я даже не думал», – заявил 34-летний Харден после поражения от «Далласа» и завершения сезона для команды.