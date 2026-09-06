"Теперь КГБ и ГРУ должны ждать": В Евросоюзе предупредили русских об ответке за удар по зданию СБУ

После удара БПЛА по центральному зданию СБУ в Киеве, в результате которого пострадали девять человек, еврокомиссар Андрюс Кубилюс заявил, что Россия сама разгоняет эскалацию, и предупредил: вслед за атакой на украинскую спецслужбу "зеркальные меры" могут коснуться и Москвы - "КГБ и ГРУ должны ждать".