"Теперь КГБ и ГРУ должны ждать": В Евросоюзе предупредили русских об ответке за удар по зданию СБУ

После удара БПЛА по центральному зданию СБУ в Киеве, в результате которого пострадали девять человек, еврокомиссар Андрюс Кубилюс заявил, что Россия сама разгоняет эскалацию, и предупредил: вслед за атакой на украинскую спецслужбу "зеркальные меры" могут коснуться и Москвы - "КГБ и ГРУ должны ждать".
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