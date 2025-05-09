Турция назначила экс-министра Вейселя Эроглу спецпосланником в Ираке

В Турции экс-министр лесного и водного хозяйства Вейсель Эроглу назначен специальным представителем в Ираке, согласно официальному указу, опубликованному в официальной газете страны, 8 мая сообщает Shafaq News.
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