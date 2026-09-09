Формула главного от Толстого: мы все кружим вокруг Ясной Поляны

ДМИТРИЙ ВОДЕННИКОВ - специально для ИА Регнум. Когда тебе кажется, что ты наконец-то что-то понял, то на самом деле ты просто угадал чужой идеальный чертеж.
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