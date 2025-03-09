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Газета.ру

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Крамаренко: Карни наиболее прагматичен на роль нового премьер-министра Канады

Крамаренко: Карни наиболее прагматичен на роль нового премьер-министра Канады

Кандидат на пост главы Либеральной партии Канады Марк Карни будет вести прагматичную политику, а его основная соперница Христя Фриланд будет продолжать русофобный курс, однако в глобальном смысле эти выборы не будут иметь реального значения.

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