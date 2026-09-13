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Мировое обозрение

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Оттава разворачивается к Европе: Канада захотела стать «ассоциированным членом» ЕС

Оттава разворачивается к Европе: Канада захотела стать «ассоциированным членом» ЕС

Премьер-министр Канады Марк Карни выступил с инициативой, которая ещё несколько лет назад показалась бы дипломатической фантастикой: он предложил европейским лидерам рассмотреть для Оттавы статус «ассоциированного члена» Евросоюза.

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